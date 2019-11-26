石棺藏屍案　次被告堅稱由第三被告「郁手」

荃灣石棺藏屍案今(26日)在高院續審，次被告劉錫豪繼續作供，接受控方盤問。控方指事發時是劉揮拳襲擊死者在先，第三被告張善恒只是幫手將死者拉落床褥，讓劉有機會用沾有哥羅芳的布焗暈死者。但劉堅稱，郁手的是張善恒，他形容張「好大力」，試過他跟張「拗手瓜」，張一隻手可以鬥贏他兩隻手；又試過有一名較他高大的朋友「發酒癲」，張成功抱起該名朋友將其制服；他跟張打籃球亦被對方輕鬆撞開。

主控官質疑，若劉真的沒幫手參與殺死者，為何事後他不報警？劉稱他有提議報警，不過首被告曾祥欣威嚇若他報警，曾認識的警司「Uncle」便會將罪責完全推在他身上，他確與該警司「Uncle」見過面。

主控官指若劉報警，警方盡力保護他，但劉表示：「我反而覺得如果我報咗(警)，佢Uncle更加會攞埋我屋企人威嚇我」，法官指警方會將「Uncle」繩之於法，但劉說：「我諗都唔敢諗」。

法官質疑，若劉向警方舉報曾，曾會被捕，既然曾已落網，對方又如何安排人手威嚇他？劉答：「我一報警，佢Uncle就會即刻搵我郁手」。主控官指出，所謂警司「Uncle」，又或曾威嚇不准他報警之說全屬子虛烏有，劉不同意，他說：「你哋根本唔明，當時個警司對我嚟講，係幾咁恐怖嘅一個龐然大物」。