馬恩國家族爭產案　馬母及兩姊弟均屬受益人

「粗口大狀」馬恩國在其畫家父親馬家寶去世30年後爆出家族爭產案。馬恩國的同父異母姊姊馬蕭蕭為了父親逾300幅畫作的繼承權，入稟高院向馬恩國及其生母譚慧敏興訟。其姊指稱，父親娶馬恩國母親之前，曾與她的母親結婚，她因此有權繼承父親遺產，馬恩國母親的婚姻則效力成疑。原訟庭法官陳江耀在審訊完結逾三年半後，今天下午(26日)頒布書面判詞，裁定馬氏姊弟及馬恩國的母親譚慧敏都是遺產受益人。

法官在判詞表示，信納馬氏姊弟的父親馬家寶生前學生的證供，馬家寶在1961年於酒樓宴請學生，由馬家寶的母親宣告馬蕭蕭的母親黃嬌「入門」，已足以構成法例的「新式婚姻」。不過法官亦指，此種「新式婚禮」的法律地位，要在《婚姻制度改革條例》於1971年生效後才被確認。換言之，馬家寶在1970年與譚慧敏註冊結婚，其效力並不會受馬家寶之前一段婚姻影響，譚慧敏仍是馬家寶的合法妻子。

馬家寶在1985年去世時無立下遺囑，法官下令譚慧敏作為遺孀，可先從馬家寶的遺產支取5萬港元。餘下的遺產分成兩等份，一份歸譚所有，另一份再均分兩半，馬蕭蕭和馬恩國各得一半。