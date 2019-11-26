研究揭半數綜援戶缺家居設施　團體促改革職津

政府雖有綜援等安全網，但香港貧窮家庭基本生活所需仍匱乏。社區組織協會研究發現，2成半綜援家庭的成人和兒童，領取綜援後未能負擔每日三餐，逾半數沒有足夠禦寒衣服，半數家庭沒有足夠的家居設施，約7成不能替換或維修傢俬電器。該會認為，綜援金額及津貼不足，調整機制不合時宜，應改革在職家庭津貼制度。

社協聯同一批貧窮兒童及家長代表到立法會申訴部，申訴政府未有積極改善對貧窮家庭及兒童的支援。根據該會發表的「貧窮兒童生活匱乏狀況研究報告」，政府有綜援制度及各項扶助低收入在職家庭措施，但未能有效扶助貧窮兒童脫離匱乏困境。組織指，23萬貧窮兒童中，近9成身處匱乏狀況，因經濟不能負擔，不能滿足生活必須項目，除吃不飽和穿不暖外，也未能參與教育遊戲和參加功課輔導班等。

該會又指，香港近47萬名在職貧窮家庭，自今年6月起持續有反修例示威衝突，不少低收入家庭因而失業，影響申領與工時掛鈎的在職家庭津貼，該會建議豁免6至12月的工時計算，同時改革有關制度，可用平均工時及工資計算或逐月計算工時。至於兒童津貼方面，應惠及大學生及大專生，同時可與工時脫鈎，令兒童不會因家中成人的工作情況而令津貼受影響。