團體促未補價居屋租金設限　黃遠輝憂礙租賃意欲

有團體在交流會前向房委會資助房屋小組請願。(高詩敏攝)

房屋協會早前推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許資助房屋業主出租整個未補價單位或個別睡房予合資格公屋輪候冊家庭，有團體關注計劃沒有為租金、人均居住面積訂立標準，無法保證有需要人士能以低於市價入住面積合理的單位。不過，房委會資助房屋小組主席黃遠輝憂慮租金封頂，或會窒礙業主分租意欲。

房委會今(26日)舉行「委員與關注團體交流會」，邀不同團體就房屋政策提出建議和意見。全港關注劏房平台的社區幹事范啟妍表示，出租計劃未就租金及人均居住面積設限，無法保證有需要人士以低於市價入住面積合理的單位，建議租金以綜援租金津貼為上限；另人均居住面積不應少於75平方呎，以保障基層市民的住屋需要。

黃遠輝回應指，若在計劃引入租金封頂機制，有可能會影響業主分租的意欲，強調若先導計劃發現問題嚴重會再檢討。

亦有市民斥政府中轉房屋及安置政策不足，黃女士指2年多前與前夫離婚，搬出公屋後一直無法入住中轉屋，現只能以2000港元在油尖旺區租住床位，不能與女兒同住，哭訴政府房屋政策的漏洞令她絕望。