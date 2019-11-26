區選2019：特首門檻601票　泛民欠約150票可左右大局

今次區議會選舉在反修訂《逃犯條例》浪潮持續的政治背景下，創出史上最高71%投票率，近300萬合資格選民投票，最終民主派取得逾85%議席，勢必於後年選舉委員會囊括117席來自港九及新界區議會界別分組選委，若泛民保持原有325席，屆時泛民將取得約450席選委，下一步只要於後年選委會選舉再「搶灘」，甚至與手握關鍵少數的工商界「合流」，合力多取150席或以上，就可達到特首當選人門檻的601票，屆時泛民推薦人選就很大機會入主禮賓府。

新一屆特首選舉預料於2022年3月舉行，而負責選出特首、由四大界別共1200人組成的選委會界別分組選舉料於2021年底舉行。根據法例規定，假若是有競爭的特首選舉，候選人必須取得逾600票才能當選，換言之特首候選人須取得601票或以上，才有望脫穎而出。

今次區選落幕，泛民取得約390個區議會議席，佔整體議席超過85%，標誌選委會合共117席選委已成囊中物。外界關注民主派於未來兩場選舉，即明年立法會選舉及後年選委會選舉會否進一步有進帳，因70席立法會議員是選委會當然委員，泛民取得多少議席，就等同新增選委數目。

至於選委會選舉，泛民於3年前選委席位突破300個，不僅於多個傳統有優勢的界別包括社會福利界、教育界等報捷，更首次「橫掃」建築測量界、衞生服務界等界別，若泛民於後年選委會選舉攻下更多未曾染指的界別，左右特首選戰的能力將有增無減；再者，泛民若與部分喜歡「討價還價」的工商界眉來眼去，手握選委票隨時貼近、甚或達致特首當選門檻，屆時將可自行「造王」，無視該名特首候選人是否獲中央「祝福」，令特首選舉變數大增。