區選2019：與新民黨結盟後連番失利　公民力量絕迹議會

建制派於今次區議會選舉中大敗，多個政團議席大縮水，其中盤踞沙田20多年的公民力量，曾被喻為「沙田執政黨」，惟自從於2014年與新民黨結盟後，接連於兩次區議會選舉中慘敗，在今次選舉中更遭到「零的洗禮」，不但新人無法突圍，就連多名資深區議員都連任失敗，未來4年絕迹議會。

公民力量多年來的議席分布於沙田及西貢，惟自5年前與新民黨結盟後，公民力量翌年的區議會選舉中，竟有5名年資達16年或以上的資深沙田區議員意外落敗，包括林康華、楊倩紅及陳國添，當時已有人質疑與新民黨結盟的決定。

及至現屆區議會，先後有數名公民力量成員退出新民黨以圖去政治化，甚至有現屆區議員一併退出新民黨及公民力量，但結果不論參選人有否退出新民黨，同樣於今次選舉中遭遇滑鐵盧，令公民力量成立26年以來首次未有贏得任何議席。

有公民力量中人認為，當初與新民黨結盟是為了在立法會中取得突破，該目標已於3年前達到，但地區層面上確受到結盟影響；然而今次選舉正值政治浪潮，多名勤力且資深的公民力量成員均失敗而回，深信即使沒有結盟亦難於今次選舉中取勝，故不能將選舉失利歸咎於結盟，公民力量於選舉後仍未商討未來路向，料要先消化選舉結果。