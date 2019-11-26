政Whats噏：鄧家彪空降新區失敗　建制新人成功搶灘

建制派喺今屆區議會選舉大敗，立法會前議員鄧家彪將紮根多年嘅離島區議會逸東邨北選區讓畀黨友劉展鵬，自己就「空降」沙田區議會水泉澳選區，點知雙雙落敗，但係有個別嘅建制派嘅新人就係新劃選區，成功幫建制派攞到議席，包括林港坤、許有為同賴嘉汶，都係首次出選就當選。

鄧家彪早喺2007年喺離島區議會逸東邨北選區勝出，做咗三屆共12年區議員，今屆區選交棒，由佢嘅黨友劉展鵬出選，自己就「空降」到水泉澳選區，點知黨友輸畀民主派嘅方龍飛，雙方票數相差約2000票。鄧家彪呢次「交棒變跌棒」，自己喺水泉澳選區僅以32票之差，輸畀沙田區政嘅盧德明，當晚佢亦有要求重新點票，但翻盤唔成功，「老巢」保唔住，新區又輸埋，呢次都算係禍不單行嘞！

其實鄧家彪都算好「黑仔」，佢喺2012年喺立法會勞工界功能組別自動當選，由於工聯會規定勞工界只可做一屆，第二屆就要轉直選，所以佢喺2016年出戰立法會新界東，最終敗北，喺2018年嘅立法會新界東補選再次落選，無緣重返立法會，加埋今次區選落敗，就連區議員都冇得做。

鄧家彪開新區失敗，但係有個別嘅建制派新人就成功搶灘，當中民建聯新人賴嘉汶就成功喺屯門區議會新選區欣田，以300多票之差擊敗民主派盧偉明，為建制派喺屯門攞到一席；另一個民建聯「新丁」許有為參選觀塘區議會新選區安達，該區戰況更加激烈，分別係報稱獨立嘅李承璋同劉伯遠，以及獲民主動力支持嘅蕭浩然，最後許有為喺「四人混戰」之下，成功突圍而出。

建制派喺沙田區嘅戰果亦相當慘烈，沙田區41個議席之中，40席由民主派奪得，餘下嘅一席，就由首次參選嘅民建聯林港坤當選。因為民主黨劉青同沙田區政謝潔泳喺帝怡「撞區」，泛民出現鹬蚌相爭嘅情況，令林港坤漁人得利，以約200票之差擊敗謝潔冰。