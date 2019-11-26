區選2019：建制派敗陣　料有一半辦事處關閉

區議會選舉於修訂《逃犯條例》風波中結束，逾294萬名選民以選票發聲，結果民主派在區選452個選區中取得逾八成半議席，另一邊廂建制派潰不成軍，建制派最大黨民建聯議席更「縮水」近100席，整個建制陣營只在區選取下60席，與4年前區選取下逾200席差距甚大，跌幅近七成，且更失去十七個區議會主導權，形勢可謂大逆轉。多個建制派政團未來需就選舉失利「執手尾」，包括結束部分議員辦事處，有指將有過半議員辦事處需結束服務。

民建聯於今次區選中只保住21席，議席大減82%，派出97人爭取連任，最終卻只得12人成功連任，多名年輕候選人落敗。有民建聯中人坦言，未能連任的區議員需結束議員辦事處，今次有多人連任失敗，預料需結束的辦事處為數不少，至於部分辦事處是以聯名方式與立法會議員合辦，料可繼續營運至立法會議員任期完結，即至明年9月底，直言未來需思考如何將現有服務點轉化。今屆該黨派出不少年輕人參選，於社會有一定競爭力，料經過沉澱及消化選舉結果後，部分人或會選擇改向其他方面發展，但強調現時該黨仍能穩住軍心。

今次有28名成員爭取連任的工聯會最終亦只有5人成功連任。有工聯會中人揚言，連任失敗的23人都需結束辦事處，當中部分為資深議員，需向聘用多年的員工發放長期服務金，現已開始計算有關金額，幸好區議員任期屆滿時可獲發任滿酬金，能夠用予支付有關費用。對於該會今次多人未能連任，據悉該會轄下設有多個地區服務處，未來可提供支薪職位予部分落選人。

新民黨派出28人參選，其中10人是尋求連任，無人勝出。有該黨現任區議員表示，部分區議員辦事處設於私樓區，不受房屋署租用條款所限必須在任期結束後交還單位，但由於卸任後沒有津貼，難以再應付租金及助理薪酬，故任期完結就會結束辦事處。該區議員續指，現時政治浪潮大，不少建制派對下屆能否收復失地存疑問，年輕人會開始思考前路，該黨成員很多都擁有專業背景，可選擇在其他行業發展，料部分成員會離開政圈或退居幕後。