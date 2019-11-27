6歲港童繪教宗愛與和平　童真筆觸奪全球總冠軍

年僅6歲港童陳溥治自2歲開始跟隨媽媽習畫，他繪畫的人物都有大大的眼睛和可愛的笑臉，連圍繞教宗的白鴿，也有大眼睛，造型活潑可愛。他以童真的筆觸繪畫《教宗給我們的愛》畫作，令評判印象難忘，擊敗波蘭、美國、英國等16個國家及地區近2000名19歲或以下兒童及青少年藝術家，勇奪小學組「全球總冠軍」殊榮，刷新該比賽舉辦14年來首位及年紀最小的中國及香港冠軍得獎紀錄。

今次比賽是紀念已故教宗若望保祿在任30周年，以其著作金句《站起來，走吧！》為主題，呼籲大家發放正能量，放棄猶疑，站起來，一起走向光明和平的道路。小學一年級生溥治利用七彩繽紛的蠟筆和水彩描繪教宗與3位小朋友翩翩起舞的情景，配上象徵和平的白鴿和點點燭光，帶出愛與希望的訊息。

評判高度評價溥治的畫作，認為富有強烈的個人風格，豐富生動的構圖及充滿童真的筆觸更令人一見難忘，深深感受到教宗對後世深遠及正面的影響。溥治另有3幅畫作在波蘭得到殊榮，包括紀念第二次世界大戰爆發80周年的《生活在和平世界裡》及《動物一家親》，在波蘭的國際兒童及青少年造型藝術大賽中，從全球逾25個國家及地區逾4000名16歲或以下參賽者中脫穎而出，雙雙得到初級組全球冠軍，創下2項比賽舉辦18年及8年來，首位年紀最小的中國及香港冠軍學生紀錄。

第4幅畫作《尋找恐龍之謎》亦在國際兒童及青少年純藝術繪畫大賽中，擊敗全球23個國逾2000名參加者，得到最佳展覽作品大獎。他的4幅得獎作品將在4個波蘭城作大型公開展覽，更會印製優秀作品年鑑，供全球不同國家人士欣賞，促進國際文化藝術交流。