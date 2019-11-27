東方日報A1：理大危患未除　政府急開紅隧

貫通香港及九龍的交通命脈–紅磡海底隧道，早前遭到反修例示威者大肆破壞而全面癱瘓！政府昨宣布，紅隧經過長達兩星期的封閉後終完成維修，決定今日清晨五時全線重開恢復通車，屆時會開放所有收費亭，而紅隧過海巴士路線亦會同步恢復服務。雖然政府聲稱經評估後紅隧已達安全行車水平，然而毗鄰紅隧的理工大學目前仍被示威者佔據，校園內藏有未知數量的汽油彈，而且衞生環境惡劣，當局未有先對理大清場便重開紅隧，紅隧恢復通車後再遭破壞的危機未除。

反修例示威者發動「三罷」期間，理大校園是其中一個爆發激烈衝突的「戰場」，鄰近的紅磡海底隧道亦「殃及池魚」，遭示威者縱火及砸打收費亭，設施受到嚴重破壞，導致自本月十四日清晨起全面封閉，過海交通大受影響。政府連日來在紅隧搶修被嚴重破壞的隧道和相關天橋設施，並重鋪受損路面及清理路障，近日終完成搶修，新巴昨午便曾派出雙層巴士駛入隧道試行。

政務司司長張建宗昨主持政府跨部門記者會時表示，政府動員逾八百人搶修一百小時後，昨早確定紅隧達到安全行車水平，決定今日早上五時全線重開紅隧。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，港九兩岸連接紅隧的道路及紅隧巴士站會同步重開，所有途經紅隧的巴士線亦會恢復服務，包括人手及自動繳費的全數十六個收費亭均會開放，不過，駕駛者若使用人手收費亭，暫只能用現金及八達通卡付款，信用卡繳費系統尚未修復，她呼籲相關駕駛者屆時應提早準備足夠現金。

路政署副署長吳偉強則指，被示威者縱火焚燒的紅隧收費廣場上方兩條行人天橋，經檢查後確定結構安全，可以使用，但需用圍網及水馬圍起一段時間。

另外，其中一條位於收費亭上方的天橋，其天花中間有石屎剝落，導致該天橋上方的暢運道行車天橋需暫時封閉中線，但紅磡火車站至尖東來回方向仍各有一條行車線可供使用。

被問到如何評估紅隧達到安全行車水平，李萃珍稱「睇唔到有咩特別理由唔全條開」。至於警方在隧道附近大規模發射的催淚彈會否有殘留物質危害健康，她指食環署已清洗收費廣場一帶道路，隧道內的空氣監察系統亦運作正常，監測數據屬正常水平。署理消防處處長楊恩健則指，紅隧所有消防設備操作正常，處方亦會在紅隧兩邊出入口各派駐兩輛消防車及一輛救護車應急。

張建宗形容紅隧早前的情況猶如戰場，政府做了大量修復工作，包括為十四個收費亭恢復供電及冷氣，更換七套自動收費系統，清理附近共四十二噸垃圾等，形容「（修復）一百小時工作通到車係奇迹」。至於維修費用，他稱仍待計算，又指若示威者再次破壞紅隧，政府「無嘢可以做」。被問到紅隧重開後警方會否入理大校園清場，他則指是「兩件事」，沒有關係。

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