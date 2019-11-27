綠色先鋒︰水果「剩」宴　改造賣剩水果體驗環保

常言道︰「人靠衣裝。」美觀的外表會令產品的暢銷程度大大提高。很多「剩食水果」即使品質如常，卻因運輸途中造成的外觀缺陷而遭丟棄。有見及此，有環保初創企業特意到1間小學，舉辦「果欄中對話」環保體驗活動，鼓勵參加者發揮創意，花心思將這些水果變成可口餐點。負責人希望，活動能啟發參加者的思考，令他們對「環保」有新的體會。

「果欄中對話」是青BB環保創意團隊成立後第2個大型體驗活動。活動分為兩部分：首先由團隊成員出演一齣趣劇，描述尋找剩食水果的經過；接着邀請參加者分組，利用剩食水果製作「水果餐」，包括以橙和蝶豆花製成的漸層果汁，以及用蘋果和梨製成的水果乾拼盤，活動更採用3D打印技術，將牛油果醬畫出不同圖案。

「將薯蓉加入蘋果蓉，扮成雪糕咁樣，覺得呢樣嘢好創新！」首次參與活動的郭昭瑩表示，是次活動改變了她對水果的印象，發現原來剩食水果的品質能媲美外觀完好無缺的水果。另一位參加者黃柏堯則表示，對付出努力製作的成品感到非常滿意，亦希望可以將今天的體驗融入生活，「環保原來好簡單，自己都可以開始做起，亦可以感染身邊人。」

「唔同界別都有佢哋對於環保嘅概念。」青BB環保創意團隊創辨人黃穎脩表示，設計活動時會考慮參加者的年齡和背景作出調整。他舉例指香港小學生和長者普遍的環保意識也很高，但為長者設計活動時，會較着重給予他們良好的環保體驗；而為小學生舉辦活動時，則會鼓勵學生多思考，令他們在活動中有建立自己的看法。

團隊於去年6月成立，其主要目的是希望透過平易近人的方式、用創意推動環保。「如果環保比唔環保更加方便、更加好玩，大家係咪會變得環保？」黃坦言，有不少人會對「環保」有沉悶、一成不變的既定印象，故在舉辦活動時尤其強調「體驗」，希望擺脫過往單向的環保教育方式，將玩樂和環保結合。他希望參加者在活動期間能發揮想像力之餘，也能樂在其中，重新建立對環保的印象，塑造綠色的社會氛圍。

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