探射燈：暗示交易　主動問價　均屬犯法

陸偉雄表示以暗示方式可進行性交易，已干犯刑事罪行。

反修例風波致警力削弱，賣淫活動近日變得猖狂，本報早前發現深水埗及油麻地廟街流鶯在街上等客，在深水埗更湧現多間復古色情髮廊，三三兩兩的「髮花」坐近門口向路過男士獻媚兜搭。法律界人士指，妓女「暗示」性交易或有人主動「問價」，均屬犯罪，而「晨曦雞」以「去不去」等暗語，或男士主動「問價」亦已干犯刑事罪行。

執業大律師陸偉雄指，妓女在街頭兜客，以「暗示」方式可進行性交易，當中「去不去」、「200蚊」等言語，或男士主動走向女方「問價」，均已有機會干犯《刑事罪行條例》內「為不道德目的而唆使他人」的罪行，一經定罪，可處罰款1萬港元及監禁6個月。

另外，如妓女持旅遊簽證來港，只可以旅遊或探親身份逗留，若被揭在港從事淫業，已違反《入境條例》，若被定罪，最高可處監禁2年及罰款5萬港元。

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