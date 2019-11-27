探射燈：三無大廈乏支援　鳯樓林立無王管

舊區唐樓大多屬「三無」大廈，即無業主立案法團、無居民組織及無管理公司，除保養質素較差外，大廈的衞生及治安同樣欠佳，劏房及鳳樓林立，有議員建議當局加強支援三無大廈，減少妓女滋擾。

三無大廈欠缺管理，部分甚至不設大門，非大廈住客亦能自出自入，就算設有大門，亦沒有設保安員把守，難以控制違法進入的人，此類大廈單位面積大，吸引業主將單位改為多間劏房出租，租金便宜下，吸引妓女進駐經營，同時帶來僭建、衞生、消防及品流複雜等問題。據統計，全港三無大廈有約5000幢，民政事務總署2011年起推出兩項計劃，協助舊樓成立法團，惟至本年初只協助不足10%舊樓成立法團，成效不彰。

觀塘區地區人士表示，三無大廈劏房租金便宜，住客多是長者，甚至是獨居老人，又或是新移民家庭，促民政署加強此類大廈的支援，如定期向住客講解罪案或張貼反罪案宣傳海報，並建議小業主遇事應主動聯絡警方。

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