探射燈：示威打沉夜市　花街「晨」女湧現　

多區湧現「晨曦雞」，疑為避開午後及晚上的示威衝突，流鶯愈開愈早，東網直擊多個舊區，一大清早聚集多名流鶯兜搭晨運長者或上班男士，議價後即到附近唐樓劏房交易，惟途經女街坊及學生卻大感滋擾。立法會議員指舊樓缺乏管理，容易吸引妓女進駐經營，促警方加強掃蕩及打擊。

元朗市內多條街道一向有流鶯企街兜客，近日早上競爭愈趨激烈，早上7時許，同樂街、谷亭街及炮仗坊一帶有2、3名流鶯向男街坊兜搭，當轉至東堤街、泰祥街及安樂路，流鶯數目更誇張，近30名穿得花枝招展的流鶯，一早爭妍鬥麗。不少趕上班或路過男士紛被兜搭，甚至即場議價。東網記者目擊有熟客自動自覺跟樓下等候的流鶯一齊上唐樓，並於約15分鐘後步出，亦有似趕上班的男子主動問價後，由流鶯帶上樓交易。

「去不去？」觀塘瑞和街街市清晨不乏衣着性感的「內地佳麗」，其中一名穿短裙及黑色喱士上衣的「姐姐」自稱來自四川，開價200港元，但被問及為甚麼這麼早出來，她顯得不耐煩說「聊有甚麼作用，要就上房。」走前幾步，又有2名穿黑色窄身短裙的女子「夾道歡迎」，又以普通話說「去不去？」

連大埔近月亦湧現「晨曦雞」，大明里廣場幾名衣着性感及濃妝艷抹的女子行來行去，記者經過她們身邊時，首先以眼神挑逗，繼而直接開價。其中一名大媽以「唔鹹唔淡」廣東話表示肉金200港元，可到附近唐樓交易。

立法會議員柯創盛表示，觀塘區內流鶯問題向來存在，自從裕民坊清拆後，不少流鶯便遷往康寧道及協和街等一帶，過往亦曾有居民反映受過滋擾。他指不少舊樓或三無大廈均容易成為流鶯「鳥巢」，促警方加強打擊及掃蕩。

有大埔地區人士則指，區內流鶯以往午後才出動，近來「營業時間」卻提早，且愈發猖狂，認為部門除了應加強執法外，亦要嚴厲檢控提供場所作淫窟的業主，以加強阻嚇性。

警方發言人表示....

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