修例風波：紅隧開通搭隧巴　市民形容好幸福

紅磡海底隧道今晨5時恢復通車，收費廣場的巴士站亦同步重開，過海巴士亦陸續投入服務，有住在深水埗區的市民何女士表示，自己任職清潔工，要往金鐘區上班，昨晚(26日)得悉紅隧今早重開後，已預早一些出門，到達紅隧口的過海巴士站乘搭巴士上班，期間過程大致順利，未有阻塞。

何女士又稱，在過去兩周紅隧被封閉期間，試過要在深水埗區乘搭的士到金鐘區上班，車費要170多港元，她指紅隧首日開通環境很好，「地又無爛，已經好好」，坦言紅隧恢復通車，形容自己好幸福，不用轉車左轉右轉，對普羅大眾市民來說亦是一件好事。被問到會否擔心再有示威行動出現，何女士直言擔心不來，「重要人物都唔諗，我哋市民唔好諗咁多野，好好生活算啦！」

從事運輸業的何先生家住柴灣，紅隧封閉期間，他需由同事接載到九龍灣後再轉乘港鐵回家，需額外花40分鐘時間，坦言對紅隧開通感到開心，「開唔到麻煩好多，（開通）第一時間嚟搭(車)。」

有從事酒店業的區先生指，紅隧封閉期間，每日下班後需要由紅隧步行最少20分鐘前往黃埔站，才可轉乘港鐵到達北角返家。

另外，家住大埔區、任職夜更的士司機的陳先生表示，之前收工搭101或111過海到紅磡轉東鐵回家，最近兩星期因改道繞經東隧過海再轉巴士回家，較以往需用多30分鐘，坦言不方便因用多了時間。

退休人士李先生則指出，每周有一天在清晨由灣仔區到土瓜灣區，早前都是乘搭隧巴一程車到達，但最近兩周因紅隧被封，遂轉搭港鐵到黃埔站下車再行路到土瓜灣 需時約40分鐘。他稱對有學生參與堵路並不反感，認為最大問題是政府，並希望不要再亂下去，盡快回復平靜。