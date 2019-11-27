Dr.東：廣華滅蚊隊長獲傑出獎　防蚊一年四季不鬆懈

登革熱是夏季防疫的重要工作，有效滅蚊可預防登革熱傳播。廣華醫院支援服務部的3A級運作助理李漢周，獲醫院管理局頒發今年「傑出員工獎」，成為廣華醫院支援服務部首位奪獎人士，亦是該院滅蚊隊長。李漢周防蚊滅蚊有法，他透露，蚊患雖有高峰期，但防蚊工作一年4季不能鬆懈，除每周巡視醫院兩次，徹底檢查屋頂及溝渠等地方，避免樹葉枯枝造成淤塞及積聚蚊卵，他還會預先施放蚊沙或蚊油，並借鑒手術室的消毒方式，應用於污水處理層面；院內若收了懷疑登革熱病人後，他還會布「防蚊陣」防疫，避免登革熱病毒肆虐。

今年57歲的李漢周在支援服務部工作逾18年，他認為，「預防勝於治療」，對醫院環境工作十分認真、充滿幹勁，他認為，工作雖然辛苦、薪金又不優，但「見到病人開心，我就開心」，今次獲獎亦證明自己得到大家的認同，未來會集中於培訓及滅蚊工作，冀能把豐富經驗傳承下去。

李初入職時專責清潔病房，僅負責抹窗及洗地等工作，升職後協助處理突發意外，例如緊急運送病人、或到紅十字會取血液等，至今則兼顧防蚊、滅蚊等工作。李表示，為免登革熱經蚊子擴散，每當有懷疑登革熱病人入院，他都會即時在相關範圍布防蚊陣，在病床旁安裝聲波驅蟲器及滅蚊燈，冀雙管齊下，確保「無蚊埋到身」。

李會定期巡察醫院各地方，屋頂、溝渠一處不漏，避免樹葉枯枝造成淤塞及積聚蚊卵，還會預先施放蚊沙或蚊油，由於雨水會沖走蚊油，影響滅蚊成效，故院方主要採用蚊沙滅蚊。

除醫院內部地方，蚊子的活動範圍一般可達500米，醫院外的地方也需小心。李表示，此前曾在醫院外的巴士站上蓋發現積水，雖已通報食環署，但署方職員未必能即時到場處理，他就會先施放蚊沙，把影響減到最低。一旦遇上颱風吹襲，如天文台發出3號風球信號時，他們已會預先施放蚊沙，避免8號波時工作危險，落波後又讓蚊隻有可趁之機。

李又指，醫院內手術室為保持潔淨，門外都會設有一張消毒地毯，防止醫護人員及儀器帶進細菌，自己早前靈機一動，用消毒地毯圍起「爆渠」的地方，維修工人進出時就不會把污水帶走。被問及最難忘的事件，他憶述2003年「沙士」襲港時，醫院加強清潔消毒，工作量及危險性大增，但醫院各部門就如同一家人，齊心協力、互相信任，不會害怕逃逸，而是盡力做好自己的工作。