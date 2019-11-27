網民熱話：左右夾攻變晒形　電單車慘淪「三文治」

三輪電單車被小巴和巴士「左右夾攻」，車身被夾至輕微變形。（互聯網）

遇上交通意外變「三文治」已經好慘，仲要係電單車？近日就有三輪電單車慘遭「左右夾攻」，車身被夾在中間，非常驚險。網民看後亦直呼「陰功豬」。

網民Sam Kwong前日（25日）早上於Facebook群組「馬路的事討論區」發布圖片，據悉現場是觀塘偉業街迴旋處。從圖中可見，涉事的電單車是一架三輪電單車，旁邊巴士和小巴一左一右將電單車夾在中間，僅餘小量空間，車身被夾至輕微變形，慘變「三文治」，畫面觸目驚心，不過就未見電單車司機在車上。隨後有人補上另一張從後拍攝的圖片，可見小巴打斜駛向鄰線，不排除是準備駛出迴旋處時發生意外。

貼文發布後，有網民形容電單車被「夾到變二轆」；有人關注司機安全：「好擔心佢對腳...」；亦有留言推測事發原因或是電單車胡亂「攝位」，斥電單車司機：「三轆學咩人攝」，不過也有網民反駁：「睇小巴個角度，真係未必關電單車事喎」。

網民有話說：

AH Kong：前後三文治就見得多，左右真少見

Ivan Yam：有個頂多個輪就以為硬咗咩

Lamzejo Chan：改車牌9413

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