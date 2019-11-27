審計署：25%公廁逾10年無翻新　180萬元工程8年未完工

食物環境衞生署目前管理798間分布全港的公廁和51間位於新界和離島的旱廁。惟審計署今(27日)發表《審計署署長第七十三號報告書》衡工量值式審計結果指出，798間公廁中，有199間(25%)已超過10年沒有翻新，當中138間(17%)已有11至18年沒有翻新，過去10年亦沒有納入翻新計劃，包括29間使用率高的公廁，其中有20間超過12年至18年沒有翻新。

在優化公廁翻新計劃下，政府會增撥約6億港元，在2019/20至2023/24年度的5年期間，分階段為約240間公廁開展全面翻新或優化工程，署方認為食環署需要聯同建築署，因應公廁的使用率和狀況，為公廁編訂納入翻新計劃的優先次序。

審計署又發現，部分公廁的翻新工程長時間未完成。截至今年8月，翻新計劃下有84間公廁的工程尚未完成，當中44間在獲批撥款並納入翻新計劃約有4至8年，其中一宗個案，有關公廁在納入翻新計劃8年後，相關工程仍在進行，而當中約7年是用於擬訂翻新工程的設計，工程涉款約180萬港元。

審計署又發現，雖然食環署自2004年起採用1比2的男女廁格比例，但有421間(53%)不符該比例，餘下的一間公廁只有暢通易達而無分性別的廁所，沒有男廁或女廁，當中360間是在2004年後建造或翻新，男女廁格比例介乎1:0(即沒有女廁廁格)與1:1.9之間。

食環署在2005年2月至2014年11月期間推行一項計劃，分7期把廁改為沖水式廁所，並將計劃納入2007/08年度的《施政綱領》，目標是分階段將所有鄉村旱廁改為沖水式廁所，在2012/13年度完成，但審計署發現截至今年6月，香港仍有51間旱廁，即計劃進行了近7年仍未完成。

此外，署方於今年5月下旬和6月下旬進行了兩輪實地視察，涉及30間公廁，發現部分廁所有大量損壞設施，涉及不同種類的損壞，其中一個公廁內更有29個損壞項目，涉及6類損壞情況，並留意到有181個損壞項目逾一個月仍未修理。

至於根據《公廁手冊》，食環署應為廁所事務員提供隔間小室方面，並設置一個電源插座和一把風扇。署方發現在264間提供事務員值勤服務的公廁中，有33間(13%)並未設有值勤室；有53間(23%)只有一個值勤室，兩名男女事務員需共用，有178間(77%)廁所的值勤室內沒有電源插座、風扇或抽氣扇。