審計署：生促局混帳一籮籮　有項目5年虧損3300萬元

香港生產力促進局行政混亂，多項服務被揭不達標！審計署今(27日)連發2份分別針對生促局行政管治及各項服務的審計報告，指該局的顧問項目數量及舉辦的培訓課程表現全部不達指標，包括未能收回項目成本，料2014起至今年的5個年度共虧損3300萬港元，而且課程報讀人數偏低，擁有的123項註冊專利僅4項成功商品化並帶來收入，情況不理想。行政方面亦是混帳一籮籮，其中3名理事會或委員會成員會議出席率不足一半，職員流失率近20%。

審計署報告提及，根據生產局的標準守則，進行顧問項目費用應按收回全部成本原則收取，惟14/15年至18/19年期間完成的4299個顧問項目中，有1078個未能收回成本。另外，條例列明該局要確保能回收所有成本才可承擔香港以外的項目，惟署方發現該局近5個年度有近40%海外項目未能回收全部成本，總虧損達140萬港元。

報告亦提到多項服務出現問題，包括前年成立初創平台「知創空間」超出上限招收會員，收入卻比目標低40%，其器材使用率極低；此外，培訓課程報讀率低，120個公開課程中，有38個課程的學員不足10人，部分課程亦無進行市場需求評估。

另外，審計署亦就這局行政及管治事宜作出調查，發現有3名成員會議出席率偏低，其中有人任內4次會議才出現1次，出席率僅25%。局內的人手編制出現斷層，第4至第8級職員嚴重短缺，第2及3級職員嚴重過剩，其員工流失率近20%，18至19年度自願離職的109名職員中，有46人入職年期不足2年。而該局亦有採購人員無申報利益衝突及有人員未遵守離港公幹指引等問題。

生產力促進局主席林宣武回應稱，審計署報告提出的各項建議中，多項已付諸實行，其餘亦已有計劃盡快執行。