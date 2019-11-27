審計署：更新數據搜集系統延誤7年　統計處捱轟

審計署今(27日)發表新一份審計報告，炮轟政府統計處提供統計服務問題多多，包括推行資訊系統策略項目進度緩慢，及處理人口普查和中期人口統計時出現支薪問題等，當中統計處的「電腦輔助電話訪問系統」，較預定日期延遲足足7.8年才告完成，背後原因涉及招標過程冗長，審計署批評情況不如理想。

政府統計服務由政府統計處和設於政府多個決策局及部門的統計組負責，有關調查分為強制性質的統計調查，例如每10年一次人口普查，及在兩次人口普查之間進行的一次中期人口統計和自願性質的統計調查，例如按月進行的綜合住戶統計調查，及每5年一次的住戶開支統計調查。

審計署發現統計處為了善用資訊科技協助統計，早於2004年推行資訊系統策略研究，在16項優化項目中選出9個優先推行，包括「電腦輔助電話訪問系統」及「使用影像處理科技的數據搜集系統」等，原定2008年全部完成，惟整批優先項目的完成日期較原定的延遲約8年才完成，平均每項目延遲2.6年。

延誤最嚴重的是電腦輔助電話訪問系統，原定於2008年12月完成，事實在2016年9月才完成，此系統可助訪問員把受訪者在電話訪問中回答的資料直接輸入系統，加快收集數據的效率。統計處承認項目需時長，因涉及複雜部門系統、人手緊絀及招標過程過長等。

審計署又發現統計處在2016年中期人口統計的支出方面，最大支出即7400萬港元的臨時外勤工作人員薪金，出現部分付款數目有誤、證明文件欠缺、付款摘要紀錄所載的認證欠妥、費用分類出錯等，有違《常務會計指令》和《財務及會計規例》，且不符合統計處的付款程序。審計署敦促統計處需加強監管臨時外勤人員的支薪，在2021年下次人口普查時須加強監管。