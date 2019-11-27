審計署：司法機構科技化緩慢　最長延4年半

審計署最新報告書中，批評司法機構政務處推行的資訊科技策略計劃項目的工作進展緩慢，計劃分2期進行，司法機構在2013年5月獲立法會批出6.824億港元推行第1期策略計劃，包括兩階段，首階段涵蓋建立資訊科技基礎設施，並於區域法院、裁判法院的傳票法庭和相關的法院辦事處推展綜合法院案件管理系統的工作，預計2016年6月完成；第2階段於終審法院、高等法院、競爭事務審裁處、裁判法院的非傳票法庭和小額錢債審裁處推展綜合法院案件管理系統的工作，預計今年12月完成。

惟審計署發現，截至2019年6月第1期全部4項工作均延遲6至57個月不等，其中「建立資訊科技基礎設施和推行第一階段法院系統」，原定2016年6月前完成的至今仍進行中，經修訂目標完成期為2021年3月，即延遲57個月，約4年半。至於「推行第二階段法院系統」原定今年12月前完成，惟推行工作仍處初步階段，經修訂目標完成日期為2022年9月，較原定延遲33個月。

審計署留意到，第一期推行項目時主要遇到人手短缺、採購基礎設施籌備時間過長等問題，建議檢討策略計劃的管制架構，適時召開督導委員會會議，提供項目進度報告，另需確保每月重點報告按時提交並改善報告質素等。