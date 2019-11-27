審計署：漁護署「失蹤」　65%動物滋擾投訴無人到場

野豬闖入社區滋擾市民的事件不時發生，審計報告批評負責處理相關投訴的漁農自然護理署監管不足，65%需漁護署人員到場處理的投訴個案，有關人員沒有現身，21%投訴回覆有延誤，最長延誤63日。審計署建議漁護署需檢討到場處理野生動物滋擾投訴的指引，提升效率。

過去5年漁護署接獲有關野生動物滋擾投訴上升75%，其中涉及野豬(43%)最多、其次29%為猴子和23%為野生雀鳥。在2018/19年度的2012宗滋擾投訴中，漁護署人員或需到場處理個案有1553宗，惟當中達65%個案漁護署人員沒有到場。署方回覆投訴的時間亦延誤，據漁護署指引接獲投訴後需在10個曆日內作初步回覆，30個曆日內作正式回覆。審計署分析了1917宗投訴，分別由3%及21%作出初步回覆及正式回覆時有延誤，最長延誤63日。

其中1宗投訴涉在去年11月漁護署接獲市民電郵投訴，數碼港海濱公園內有很多野豬日間出沒，要求署方跟進。但漁護署人員在1個月後才以電郵回覆指正密切監察野豬情況，若投訴人需緊急協助應與香港警務處聯絡，漁護署沒有到場處理該投訴，也沒記錄原因。

據漁護署紀錄顯示，截至今年5月31日共77處野豬滋擾黑點，當中47%未有涵蓋在漁護署的野豬捕捉及避孕或搬遷計劃行動範圍內，該計劃會使用免疫避孕疫苗為雌野豬絶育，需定期捕回被注射的雌野豬進行妊娠化驗，然而截至今年5月底，注射了疫苗後放回野外的64隻野豬中，只有6隻(9%)再被捕獲以進行妊娠化驗，數目過少以致未能評估疫苗成效。

另外非洲豬瘟肆虐，野豬易受非洲豬瘟感染，審計署批評漁護署沒有定期進行野豬數量調查，直至6月漁護署亦從未就任何活生或已死的野豬進行非洲豬瘟檢測，有關監測計劃於本月至明年1月才進行。