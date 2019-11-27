審計署：人道處理流浪貓狗指引不清　報告促漁護署改善

流浪動物安樂死的議題愈來愈受公眾關注，漁農自然護理署在2018/19年度人道處理共487隻流浪狗和269隻流浪貓。審計署今(27日)發布的新一份報告批評，漁護署處理流浪貓狗的指引不清晰，有些貓狗僅觀察4天則被人道處理，有些觀察期則長達93天；另有2隻健康和性情評估均及格的流浪狗分別觀察19和21天，便被指無人領養被人道處理。報告建議漁護署改善處理流浪貓狗的指引。

漁護署在18/19年度接獲6024宗有關流浪動物滋擾的投訴。署方設有4間動物管理中心，負責捕捉和處理流浪貓狗。經動物管理中心接收但無人認領，經評估為健康狀況良好和性情溫馴的貓狗，會轉交動物福利機構(即領養伙伴機構)供市民領養。

根據漁護署指引，流浪貓狗於4天後仍無人認領，而健康或性情評估不及格，便會被人道處理。然而，審計報告發現，漁護署的指引並未充分闡明這方面的事宜，例如貓狗應被觀察多久。有些貓狗被人道處理前的觀察期頗短，最短4天，長則93天。

漁護署表示，4天是貓狗在被人道處理前的最短扣留時限，而漁護署或會為牠們再作評估，以確定牠們在一段時間後有否變得較為適合供人領養。審計報告則建議漁護署確保就處理流浪貓狗事宜提供足夠指引。

另外，審計報告發現，漁護署久未探訪16間領養伙伴機構，而去年有10間動物福利機構從漁護署接收了供市民領養的貓狗，但只有2間動物福利機構按規定提交「領養記錄」。審計報告建議漁護署需加強監察領養伙伴機構，並考慮定期進行探訪。