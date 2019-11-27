修例風波：議員促所有公務員宣誓　政府指將着手研究

對於有公務員參與近期的社會運動，甚至被捕，有立法會議員關注政府當局會否要求所有公務員宣誓效忠《基本法》和效忠香港特區。公務員事務局局長羅智光今早(27日)在立法會上回應議員質詢時，指會着手研究有關議題，包括設立宣誓安排的目的、需否修改法例等等，會適時匯報有關進展。

惟羅的回應惹來不少建制派議員不滿，批評當局未有正面回應，其中議員何啟明提到，社會運動至今已長達近半年，但公務員團隊仍不是同心同德，對此感到非常失望。他又提到，羅智光指仍考慮公務員須局部宣誓或全部宣誓，反問「唔知啲公務員係局部出糧吖，定係全部出糧」。

議員田北辰提到，公務員的職責是擁護《基本法》和一國兩制，但有公務員在網上公開批評政府官員和造謠，涉及內容包括無法繼續支持現屆政府，該做法是增加兩地矛盾，質疑政府當局是否知情，反問羅智光「依個Case(個案)你點忍呀」、「你成篇嘢都係廢話嚟」。

羅智光回應時指，公務員的行為操守是按公務員守則處理，政府對公務員違法是零容忍，如有行為是懷疑違規，會由相關部門的管理層和機制去跟進，不會評論個別的紀律事情。