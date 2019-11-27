修例風波：魯比奧指香港人權法案如沒遭否決　下周二成法

美國參眾兩院早前通過《香港人權與民主法案》，外界關注總統特朗普會否簽署。國務卿蓬佩奧周二（11月26日）表示，對香港區議會選舉順利舉行表示歡迎，惟未有回應特朗普會否簽署法案。共和黨籍參議員魯比奧辦公室表示，在扣除周日及感恩節假期的10天內，若特朗普未決定簽署或否決，法案將於下周二（12月3日）自動生效。

蓬佩奧在記者會上表示，美國人權標準適用於世界各地，美方對北京該如何對待人民的態度立場一直很清楚，堅定希望中國內地履行對香港的承諾，包括在「一國兩制」框架下確保香港的民主價值及基本自由。

被問及會否建議特朗普簽署《香港人權與民主法案》，蓬佩奧指若總統簽署讓法案生效，他須針對香港情況作出判定，但為了確保過程公平中立，不希望此時作任何預判。他又強調，若法案生效，他將公開相關報告並依法遞交至國會。

美媒周二引述前貿易顧問消息指，預期特朗普將會簽署《香港人權與民主法案》，因為他不能在彈劾案需要共和黨員支持時，令支持法案的共和黨參議院難堪。