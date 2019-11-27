修例風波：涉性暴力拒示委任證　警察投訴科接獲1261宗投訴

過去5個多月香港因反對修例引發的示威活動不斷，警方的執法過程備受爭議，當中包括被指涉及性暴力、無出示委任證及被捕人遭拖延送院等投訴。保安局局長李家超今(27日)在立法會回應質詢時指，投訴警察課自6月9日起收到1261宗相關投訴，包括指控警方行為不當、不禮貌等，當中467宗涉及687項指控為須匯報投訴，警方近月已成立26人專責隊全力作出跟進。

至於有投訴指市民未能辨識警員身份，李家超指每名參與行動的警員都會有行動呼號，而即使控訴人未能提供相關資料，警方收到投訴後亦可按案發時間、地點和行動安排辨識到相關警員的身份。醫學界議員陳沛然追問，指831和近日理大事件都出現警方妨礙醫護的情況，李指需要時間證明義務急救員的角色，强調警方會盡量配合急救工作。

李家超亦提到絕大部分前線警員曾經接受急救訓練，勞工界議員潘兆平追問絕大部分所指是多少，以及局方會否讓所有在前線執勤的警員接受急救訓練。李回應指警務處在不同時段會安排不同課程，例如水上求生救援和基本急救等，並指處方要平衡不同方面培訓需求。

另有議員針對監警會的工作，指出委員會需待明年1月才能發表初期報告，提出希望監警會能夠早日遞交報告。李家超回應指，自6月9日起監警會設有特別小組專責研究警方在行動上的改善空間，指出明年初的報告將會公開予公眾查閱，但強調必須尊重監警會作為獨立法定機構，並提到警方會全力配合。