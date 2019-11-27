美國婦認資助IS　三度赴港走私3萬美元財物

美國印第安納州一名婦人涉於2014至2015年間三度前往香港，走私價值3萬美元（約23.4萬港元）黃金、寶石和現金，用以資助回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）。她周一（25日）在庭上承認資助恐怖主義組織等控罪，以換取聯邦檢察官放棄更嚴重的指控，將面臨最高10年刑期。

起訴書指，33歲被告薩曼莎（Samantha Elhassani）自2014年秋季至翌年夏天曾為IS提供物質支援，被控一項資助恐怖主義組織、一項協助及教唆他人向IS提供物質支援、一項在印第安納州北部地區向聯邦調查局（FBI）作虛假陳述的罪名。

薩曼莎表示，由於丈夫埃哈桑尼（Moussa Elhassani）與其兄弟早年有意加入IS，她2014年11月至2015年8月曾來港三次，負責運送貴重財物往敍利亞。當被問及她有否向海關申報時，她回答：「沒有。」暫未知薩曼莎是攜同財物入境香港，抑或抵達後在港取得涉案財物。

薩曼莎現已承認資助恐怖主義組織，不過否認協助及教唆他人犯法的控罪。她的代表律師稱，她在由IS控制、敍北地區拉卡市度過了2年的可怕歲月，其後與孩子進入敍利亞難民營。薩曼莎及埃哈桑尼2012年結婚，3年後帶着與前男友所生的兒子馬修，聯同埃哈桑尼與兄弟及兒子，從土耳其進入IS控制的敍利亞地區。她一家在拉卡市落地生根後，再誕下長女薩拉、米里亞姆及伊什梅爾。

薩曼莎在埃哈桑尼2017年為IS作戰時遭空襲炸死後，與子女離開敍利亞，並向蛇頭提供1萬美元（約7.8萬港元）及一支手槍，希望對方能將她們送到沙漠地區。她最終遭庫爾德族武裝部隊捕獲，至去年7月被美國軍用貨機運回印第安納州，一直關押至今，其孩子則交由政府部門安置。