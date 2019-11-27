修例風波：43公務員被投訴涉非法集結或詆毀一國兩制

對於近期有公務員在網上發表詆毀一國兩制言論，亦有公務員因涉嫌參與非法集結被捕，教育局早前亦對2名在網上發表仇警言論的教師發出譴責信。公務員事務局局長羅智光今日(27日)以書面回覆立法會議員周浩鼎提問，指由今年6月至今，當局收到指稱有公務員參與非法集結或暴力活動，或公開發表詆毀一國兩制言論的投訴中，共涉及43名公務員，並表示該些投訴已轉交其所屬的部門跟進，若有關公務員被調查出有嚴重不當行為或干犯刑事罪行、當局已經或將會對其開展紀律或司法程序等，會將有關公務員停職。

當公務員被裁定干犯刑事罪行時，政府會採取適當跟進行動，包括口頭警告、書面警告、降級甚至革職等。羅強調，政府對公務員違法是零容忍，不會姑息，但強調目前被着令停職的公務員只是極少數，絕大部分公務員都是盡忠職守，堅守法治。

另外，由6月至今，教育局共接獲4宗個案涉及官立學校教師，疑在社交平台發表仇警言論的投訴，當中1宗已證實不成立，3宗仍在調查中，目前沒有相關人員被着令停職，但為保障學生利益，在調查進行期間，其中2名公務員教師已被暫時調離官立學校，在局內暫時擔任其他工作崗位。