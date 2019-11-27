修例風波：染藍清真寺收2宗投訴　水炮車被質疑添催淚劑

上月底的反對修列示威活動中，警方出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車作驅散時，將藍色水劑噴射位於尖沙咀的清真寺。保安局局長李家超今(27日)在立法會上回應議員質詢時指，投訴警察科已接獲2宗投訴個案，並會按既定機制處理，又指警方早前已就當日受影響的商戶、建築物和居民等致歉，重申警方尊重宗教自由，無意冒犯任何宗教團體。

提出質詢的議員葉建源提到，警方曾指會以水炮車驅散人群，但質疑當時尖沙咀何處有人群，又指水炮車有瞄準機制，從片段中亦看到水炮車是瞄準清真寺，質疑警方並非誤中清真寺，認為局方應向受影響的人士道歉。

當日在清真寺被水炮車射中的議員譚文豪則提到，被射中後感到非常「乸眼」，皮膚有灼傷感覺，以清水清潔後和出院後仍感痛楚，批評政府未有解釋，所使用的顏色水是否有添加催淚水劑。李回應時指，根據警方所提供的資料，曾說明有時在行動時使用水炮車，可能會放置催淚水劑，目的與胡椒噴霧類似，更達到驅散人群的效果，又指會根據現場人士和相關警員的口供再決定行動。

惟譚不滿李的回應再次提出追問，但遭立法會主席梁君彥拒絕，其後譚在咪後批評梁「幫住晒啲官」，梁聞言隨即要求譚收回指控，又指議員在會議廳內的舉止要適當和尊重，譚則指該番說話是自言自語，拒絕收回言論，隨後梁宣布暫停會議。在暫停會議後約半小時，梁表示根據《議事規則》，議員應在主席叫名後才能發言，又指議員在會議進行時的舉止要保持莊重。