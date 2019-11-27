每日一片：的士懶理壞燈照盲衝　女途人遭撞飛奇迹輕傷

交通燈連番被破壞，無論司機及行人都要習慣沒有交通燈的路面，不過近日連番意外，就反映很多人都掉以輕心。昨日(26日)有車Cam就直擊到一宗超驚險意外，的士司機在「冇燈」環境下仍然在路口照衝，更將一名女途人撞低，正在大家擔心其傷勢，對方卻自行站起，僅受輕傷，令網民亦為她抹一額汗。

現場是九龍塘聯合道，事發於昨日下午約1時半。網民Jacky Lau將片段上載於Facebook群組「馬路的事討論區」。從片段可見，當時交通燈號已失靈，其他駕駛者經過路口時，都減慢車速甚至停車等候。不過一架的士卻如入無人之境，在燈口位掂行掂過，卻未留意前面行人過路處一名擔着雨傘的女子正橫過馬路，結果將其撞低，在撞及一刻，女子身上一條物品更飛出10多呎外，雨傘掉在地上，自己側癱倒在地。

正當以為她可能身受重傷，她卻突然自行爬起，拾回眼鏡戴上後，走回行人路，不過她其中一隻鞋卻失去，相信正是撞擊時飛脫的物件。至於司機事後亦走出車廂，向女途人了解其傷勢。

網民狠批的士司機行徑，「係咪傻x咗，路口重畀油」、「謀殺咁款」、「告佢啦，咁嘅駕駛態度，早晚害死人，個牌早釘早着」，亦有網民為女途人傷勢擔心，「個女人仲企起身，好好彩」、「一定要送院，仲行得唔代表冇事，分分鐘嚴重內出血」。

警方事後接報到場調查，事件中71歲的士司機駛經上址時撞及一名36歲女途人，對方報稱腰痛及手部手傷，清醒送院治療，案件列交通意外有人受傷處理。