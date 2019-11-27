疑街頭遺棄病弱12歲貴婦狗　男教師辯稱業主所為問心無愧

今年9月一隻貴婦狗被發現藏在紙箱內，牠牙齒剝落全身生蝨，愛護動物協會人員通知警方，一名懷疑涉案的中年教師被控一項殘酷對待動物，案件今日(27日)在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，他在警誡下保持緘默，惟在庭上透露疑是業主把狗隻遺棄，形容自己「問心無愧」。

裁判官應控方要求，把案件押後至明年1月15日，等候進一步法律意見及獸醫報告。控方不反對被告保釋，但提出多項條件，包括不得離港、每周到警署報到、不得接觸控方證人，另因被告事後不斷向愛協人員要求取回狗隻，故提出保釋期間不得接觸愛協人員的條件，裁判官最後接納控方要求。

41歲被告文博學，任職教師，被控於本年9月19日之前的一段時間，在香港身為一隻狗的擁有人，而准許導致該動物受到不必要的痛苦。

據了解，當時有人在紅磡環發街街頭發現一個紙箱，紙箱內藏有一頭年約12歲的貴婦狗，牠身上有晶片，身體狀況欠佳，牙齒甩脫，全身長滿蝨，腿部有傷走路一拐一拐。愛協把狗隻接走治療及通知警方，約2個月後被告落網。

當被告被問到選擇甚麼日子到警署報到時，他回答：「啲學生考緊試，可唔可以elastic(彈性)啲？」提訊接近尾聲時，被告在犯人欄向裁判官指自己「作為教師，我問心無愧」，形容「每隻寵物都係我啲仔女，每件事都有原因」，聲稱有業主把他的傢私、書及書櫃搬到街上，並將狗隻放於箱中，又指事件令他名聲受損，「搞到我好悽慘」，又向裁判官問：「要查清事實嘅真相，得唔得？」裁判官要求控方把被告庭上所說的內容通知案件主管。