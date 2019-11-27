修例風波：衝突至今470警受傷　發射約4800枚橡膠子彈

政府指自6月起的大型示威中，有470名警員受傷。

修訂《逃犯條例》所引發的示威浪潮持續逾5個月，警方執法方式一直惹人詬病。保安局局長李家超今(27日)在立法會回答議員質詢表示，自6月9日至今共有900場示威遊行及公眾集會，當中很多演變成嚴重暴力行為，警方需要以適當武力控制場面，強調警方使用武力及拘捕是依法進行，並符合內部指引。

立法會議員涂謹申指出，若非警務人員離譜過分，市民並不會如此憤怒，剛過去的區議會選舉結果亦不會一面倒。涂又舉例指警員曾於非必要情況下槍傷示威者、駕駛電單車撞向示威者、近距離向市民臉部噴射胡椒噴霧等，詢問若有公正調查，有沒有警員因上述情況而停職受查，甚至處分。

議員何君堯認為，香港警隊與海外比較是善良，而他關心警隊裝置，因為受《香港人權與民主法案》大氣候下，連催淚彈都要限制，直言「多謝(香港眾志秘書長)黃之鋒」，詢問當局如何確保裝置供應，幫助警隊執法。

李回應指，自6月起的大型示威遊行中共有2600人受傷到公立醫院求診，當中有470人為警務人員，有刀傷、腐蝕液體灼傷、骨折等。而警方自6月9日至11月12日為止，一共發射約4800枚橡膠子彈；截至11月18日共於13宗事件中發射19發實彈，他強調警員為保護自己及其他在場人士，或不制止可能受到生命威脅下才使用實彈。李又稱在理工大學事件中政府及警方冀在安全及有序下完結，會推動盡快解決。

另政府再次就網上社交媒體傳言指於新屋嶺旁建反恐警察基地，澄清沒有這個計劃，有關傳聞全屬失實。