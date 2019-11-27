修例風波：第3季訪港客較去年挫26%　錄16年來最大跌幅

反修例風波嚴重打擊香港旅遊業，並影響旅遊業從業員的生計。商務及經濟發展局今日(27日)回覆立法會書面質詢指，旅遊業相關行業數字全跌！香港旅客數字在今年首6個月原錄得正增長，惟自7月起由升轉跌。在今年第3季，整體訪港旅客較去年同期急跌26%至1190萬人次，是自2003年第2季以來最大的按年跌幅。訪港旅客的跌幅在上月超過40%，而本月上半個月更下跌超過50%。

酒店業亦連帶受挫。酒店房間平均入住率由去年第3季的91%顯著下跌至今年同期的72%；酒店實際平均房租亦較去年同期回落16.2%。訪港旅遊業受到重創，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)的失業率，由第2季的3.9%上升至8至10月的5%，是自2017年年初以來的最高水平。

當中，餐飲服務業的失業率更由第2季的4.3%急升至8至10月的6.1%，為超過6年來的高位。這些行業合計的就業人數的按年跌幅也由第2季的0.8%大幅擴大至8至10月的7.2%。與第2季比較，業內就業人數合計減少約4.7萬人。

另外，廣東省推出新導遊計劃，香港導遊和領隊自今年9月起可向內地當局申請在珠海市橫琴新區執業，但最終成功取錄的人不多。商經局書面回覆指，根據橫琴當局的資料，截至上月底，有669名香港導遊及領隊申請培訓。由於反應熱烈，當局以抽籤方式取錄了53名香港導遊及領隊，最終52人通過考核並已換取或將換取橫琴導遊證。