涉累男嬰切手指被裁失德　陳以誠上訴定罪得直

兒科名醫陳以誠被指在2009年不當地處理14個月大男嬰手指的傷口，導致該男嬰的一截右手無名指壞死要切除，去年4月陳以誠被醫務委員會裁定兩項專業失德罪成，被罰除牌半年。陳以誠早前在高等法院提出上訴，要求推翻醫委會裁決，上訴庭今(27日)頒發書面判詞，判陳得直，定罪撤銷，並可向醫委會取回訟費。

上訴庭在判詞表示接納陳以誠一方的論點，同意醫委會在裁定陳不當處理男嬰傷口時，並無處理陳提出的證供，即他在男嬰留院時是親自為男嬰妥當包紮；以及後來男嬰出院後傷口惡化時，其包紮用的彈性繃帶尺碼，與陳的診所存貨不同。上訴庭認為這兩項證供，會削弱針對陳的指控的內在可能性。醫委會的判決對之置諸不理，足令裁決不穩當。

針對陳的另一項指控，是指他在收費表上填寫沒有進行過的縫針程序。審訊時控方指陳這樣做的動機，是要欺騙保險公司。對此上訴庭表示，醫委會在裁決中僅指陳有刻意更改收費表意圖誤導，但對控方指陳欲欺騙保險公司的指控沒有作任何處理，例如陳欲誤導誰，以及改收費表有何動機等都不置一詞，所以此項定罪亦不穩妥，須予撤銷。

上訴庭表示，由於涉案事件事隔已久，所以決定不把個案發還醫委會重審。