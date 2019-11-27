審計署：淨化海港糊塗帳　渠務署嘥8.87億公帑

審計署踢爆渠務署「淨化海港計劃第2期甲」多筆糊塗帳，浪費公帑8.87億港元，當中包括建築工料清單遺漏了投標者設計所載工程項目、在招標前無清楚確定工地附近是否有政府構築物，以及移交工地和已完成的土木工程出現延遲等。

政府動用逾168.68億港元推展淨化海港計劃第2期甲，審計署發現，建造污水輸送系統合約A和B各自的建築工料清單均遺漏了投標者設計所載工程項目，結果渠務署向承建商A和B分別支付逾1.88億港元和逾1.77億港元，以進行有關遺漏項目所涉工程。而根據合約A，條款訂定3類挖掘物料，然而，建築工料清單只列出兩類，最終，渠務署向承建商A支付6850萬港元，以進行遺漏項目所涉工程。

合約B批出後，有關方面才發現建造豎井的工地附近有渠務署的污水幹渠和已廢棄的地底鋼筋混凝土構築物，審計署留意到，渠務署未能提供圖則，最終合約B多個工程部分獲准延長合約期95至411.5天不等，所涉延期完工費共約3.23億港元。

在擴建並改善昂船洲污水處理廠方面，承建商G挖掘時發現多項未有記錄的地底公用設施，包括電纜管道和其他無法預知的地底障礙物，例如板樁，以致延遲工程進度。最終，工程獲准延長合約期88天，所涉延期完工費用為1640萬港元。

此外，在基本污水處理廠改善工程，承建商A延遲向承建商L移交工地和已完成的土木工程，部分歸因於惡劣天氣，承建商B和C延遲向承建商M移交工地，部分亦歸因於惡劣天氣，結果導致3個工程部分獲准延長合約期196至496天不等，所涉延期完工費用合共5620萬港元；以及兩個工程部分分別獲准延長合約期272和542天，延期完工費用合共5640萬港元。