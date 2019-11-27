販運市值797萬冰毒　「毒品美容師」囚19年4月

海關去年5月在元朗一個私人屋苑單位搗破香港首個冰毒淨化工場，搜獲重約14公斤、市值逾790萬港元的冰毒。海關拘捕租單位的男子，指他負責在單位內執行「洗冰」任務的「毒品美容師」，將變黃的冰毒淨化為較白的顏色，以提升冰毒的市價。他今日(27日)在高院承認兩項販毒罪，被判監禁19年4個月。

報稱裝修工人的46歲被告鍾志文，承認於去年5月11日在元朗新元朗中心某單位，及他女友所住的上水清河邨清譽樓單位內，分別非法販運14171克及54克冰毒。控方透露，被告於1991年因誤殺被判監6年，及於2004年因販毒被判監16年。

案情指當日海關趁被告從元朗單位出門時突擊入屋搜查，除了涉案冰毒，另搜出小量可卡因及大麻、包裝毒品工具、乙醇、殘留有毒品的試管及燒杯等，海關憑在單位搜出的車匙，查出被告女友居於上水清河邨，遂到清河邨單位搜查，在內再搜出小量冰毒、一幅照片背面寫有懷疑製毒配方的資料、電子磅及5萬港元現金，兩個單位搜出的毒品共值797萬多港元。警誡下被告稱他經常在女友家中過夜，故在該單位所搜到毒品及相關物品均屬於他的。

辯方指被告為賺快錢犯案，他育有一名18歲讀大學女兒，與前妻離婚後，他結識了案中女友。被告雙親年老多病，其母是傷殘人士。法官指，被告早年已犯誤殺及販毒留案底，可見他未有吸取教訓，除了認罪，法庭看不到有減刑因素，遂判他監禁19年4個月。