執法人員警覺不足　去年27宗截聽及秘密監察違規或異常

截取通訊及監察事務專員石輝發表2018年周年報告。報告中載述，2018年共有27宗個案涉及違規情況、異常事件或事故。石輝在報告中指出，找不到執法機關蓄意不理會法定條文或實務守則的情況，亦無發現涉事人員別有用心或用心不良，大都是因相關人員大意或不慎所致，反映有些人員仍然警覺不足和不夠審慎。石輝表示對此等大意或不慎仍深表關注，所有執法機關及其人員應盡力確保不再犯類似錯誤。

去年，執法機關共提出1343宗關於截取通訊的申請，6宗被拒，其餘獲批。期內，因進行截取或其後進一步行動而被捕的目標人物有87人、被捕非目標人物則有141人。秘密監察方面，期內有41宗申請，全數獲批，被捕目標人物22人，另有12名非目標人物被捕。由於有人是同時因兩種行動而被捕，全年實際總被捕人數為235人。

同於去年，執法機關就183宗可能涉及法律專業保密權資料的新個案作出通知，其中154宗個案，報告期內行動已中止，其中一宗懷疑取得法律專業保密權資料，石輝檢討後發現其實並無取得有關資料。餘下153宗個案，17宗關乎上述的違規異常個案，一宗今年初發現，仍在檢討，其餘個案並無不妥。至於取得新聞材料可能性有所提高的個案有4宗，全部無異常。

石輝指出，新呈報涉及法律專業保密權的個案大幅增加，但所有個案均無實質取得有關資料，反映執法機關人員在執行截取職務時保持高度警惕。翻查資料，2017年報告中載述，該年內有86宗有關的通知個案，另有8宗實際取得有關資料。