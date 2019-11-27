涉批准向妹夫公司購貨無報利益關係　中大主任遭控

中大兩間書院的3名職員及1名裝修公司東主被廉署落案起訴。

廉政公署今(27日)落案起訴香港中文大學兩間書院的3名職員及1名裝修公司東主，涉嫌就總值逾220萬港元的小型工程訂單作假，涉及公職人員行為失當、串謀詐騙及偽造文書罪行。4人獲准保釋，本周五(29日)在沙田法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

43歲中大伍宜孫書院院務主任李珮珊，被控一項公職人員行為失當罪，及一項交替罪名，即欺詐。38歲彭兆衡，是李珮珊妹夫暨新生活創意設計廔(新生活)、彼思設計工程公司(彼思)、名仕設計工作室(名仕)及Pink Lemon Production House (Pink Lemon)獨資東主，被控5項偽造罪名。

彭另被控2項串謀詐騙罪名。40歲中大伍宜孫書院行政主任石曉風、36歲中大善衡書院二級計劃協調員梁祐誠，各與彭同被控一項有關罪名。

廉署早前接獲中大轉介的貪污投訴，涉於2013年9月至2017年1月期間發生，彭案發時是上述4間裝修及設計公司的獨資東主，他亦控制另一間公司Mochetto Co.(該5間公司)。

李被控涉嫌批准建議向新生活採購7項貨品或服務，涉款共19.09萬港元，但沒披露彭是新生活的東主，及沒申報她與彭之間有親戚關係而引起利益衝突。交替控罪指李涉虛假地表示她在上述採購中沒利益衝突，及隱瞞及沒有披露彭是新生活的東主，並意圖詐騙而誘使中大職員批出該等採購的撥款及開支。

該兩項串謀控罪指，彭分別與石及梁一同串謀詐騙中大，不誠實及虛假地表示由該5間公司就47項貨品或服務採購所呈交的報價單，是真競爭報價單、透過競爭過程取得及各自分開獨立製備。該等被告藉此欺騙中大批出該5間公司其中一間的採購撥款及開支。彭被控的餘下5項偽造控罪指，他涉嫌製造另外3間裝修公司的5張虛假報價單，意圖誘使他人接受為真文書。上述採購涉及伍宜孫書院及善衡書院共50份小型工程訂單，總值約220萬港元。