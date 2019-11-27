涉偷車牌遭截駕車圖撞警　中兩槍被告手臂包紮上庭

葵涌早前發生警員開槍案，有便衣警員於本月16日凌晨，發現兩名男子疑偷取一車輛的車牌，上前截查時遇頑抗，警員當場制服一人，惟另一人3度驅車前行險撞警員，警員先後轟出3槍制止，其中兩槍打中對方，男子終束手就擒，送院治理。兩名被告陳傑瑛(27歲)及陳偉堂(43歲)共被控車輛內盜竊、車輛的司機因狂亂駕駛而傷人及盜竊3罪，其中次被告陳偉堂早前已被解上法庭應訊，首被告陳傑瑛因在拘捕行動中中兩槍，今日(27日)始出院到沙田法院應訊，兩被告暫均毋須答辯，案件現押後明年1月13日等警方進一步調查後再訊，期間兩名被告均須還押監房看管。

庭上所見首被告手臂有包紮，神情冷靜，他沒有聘請律師代表，親自表示可以2萬港元申請保釋，稱要覆診。而控方則反對被告擔保，裁判官最終以案情嚴重等理由，下令將被告還押。

控方案情透露，今年11月16日凌晨警方在葵青區展開反爆竊行動，在葵德工業大廈附近懷疑兩名被告正偷車，上前截查時遭到激烈反抗，首被告更疑駕車企圖撞向警員，警方最後開3槍制止，兩槍擊中首被告左前臂及右胸口。

警方調查後發現2人同時疑涉及11月12日一宗在上水的新界喇沙中學外的偷車案，控方現將案件押後以等警方進一步調查，包括指模化驗、檢取相關閉路電視紀錄及毒品驗證等。