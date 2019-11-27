法官延期退休三讀通過　議員稱聲請案受程序拖延

立法會今(27日)以50票贊成、0票反對下，三讀通過《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例草案》，將終審法院、高等法院上訴法庭和原訟法庭法官的法定退休年齡由65歲延長至70歲，再加上可以酌情延長任期，終審法院法官最高退休年齡將由71歲提高至76歲。

議員梁美芬指出，法庭有大量案件需要處理，例如違法佔領行動、旺角暴動，以至近期的社會騷亂，近日才就旺角暴動案作判刑，認為問題在於人手不足，很多市民期待法院能夠就重大案件表達法律原則。目前有幾千宗酷刑聲請司法覆核案需加快清理，她直指聲請者沒有身份，但因司法程序遭拖延才形成社會問題。

議員廖長江認為，延展司法人員退休年齡是順應國際司法趨勢及人均壽命提高有關，司法機構近3年都受司法人員退休或離職引致人手流失，現時法官人手短缺，其中高級別法院尤為嚴重，惟現時司法機構有沉重工作壓力，案件持續複雜化。司法機構近年審理政治、社會案件而飽受質疑及批評，更有法官被人身攻擊，如果司法覆核、禁制令案件常態化，法庭將無可避免成為解決政治問題的工具而深陷政治漩渦，更有需要挽留法官及吸納人才。

議員梁繼昌表示未來可思考終審法院法官不設退休限制，改為終身制度，因為其經驗不易累積，令終審法院所有法官有更明確前景。