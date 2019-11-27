政Whats噏：朱凱廸謝票　老伯爆粗辱罵

放棄自決立場嘅立法會議員朱凱廸在今屆區議會選舉出戰元朗八鄉南選區，最終敗陣。社交網站流傳一段短片，佢喺西鐵錦上路站謝票時，遭一名老伯爆粗指罵，鬧佢唔係中國人，係「支那」人，又話40歲以下嘅人唔識「孝、悌、忠、信、禮、義、仁」等，最尾喺途人勸阻下先停止口角。

短片長1分36秒，手持紙牌嘅朱凱廸喺錦上路港鐵站門外謝票期間，一名老伯停低，上前不停講粗口鬧朱，朱開頭問老伯係咪仲要撐北京、共產黨同警方？中氣十足嘅老伯就答，「40歲以下，孝、悌、忠、信、禮、義、仁，一個字都唔X識啊，我唔係撐北京啊，我係撐中華文化啊！」朱反駁「共產黨唔畀香港人做中國人，你知唔知啊？」老伯就鬧朱唔係中國人。

呢個時候就有3個途人勸交，有人話老伯可以鬧，但就唔好講粗口。老伯一於少理，仲叫人行開，「我而家就X佢，就係要咁X多人面前XX佢」。喺朱左手邊戴眼鏡女士忍唔住寸老伯，「你X得好犀利啊，講粗口就得喇，講粗口就有道理啊？」

另一位戴帽嘅女士就善意提醒老伯「唔好咁勞氣啊你，你因住身體啊」。估唔到老伯竟然話自己係為英女皇服務嘅，「伊利沙伯女皇37年從來無一日民主」，不停咁問朱「光乜X嘢復啊，光乜X嘢復先，你光乜X嘢復啫？」

戴帽女士再同老伯講，叫佢唔使咁激動嘅，擾攘一輪後，老伯又爆粗鬧戴眼鏡女士，呢位女士再勸老伯「講野唔使講粗口」。