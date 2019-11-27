石棺案第三被告供稱　首次被告慫恿向財務公司借錢稱不用還

荃灣石棺藏屍案今日(27日)在高院續審，第三被告張善恒出庭作供。張供稱另外兩名被告慫恿他到財務公司借錢，2人稱「借錢唔使還」，他出於貪心和好奇，向兩間財務公司共借了13萬港元貸款。首被告曾祥欣還勸他不要跟母親同住，邀請他搬到肇事單位，曾着他「唔好成日跟住媽咪做『媽寶』，想出人頭地就要搬出嚟住，勇敢啲」。

張善恒今日出庭作供，其母亦到庭旁聽。張供稱，他是家中獨子，兩歲時父母離婚，他與母親原本同住在將軍澳一居屋單位，母親任職醫院助護。他性格內向，較少跟母親傾偈，但母子關係很好。中五會考後，他任職時裝店銷售員，後來半工讀，修讀港大專業進修學院管理及心理學的高級文憑課程。2015年即他畢業翌年，申請考入警隊，同時又應徵港鐵站務主任，雖然警隊決定取錄他，但他早已跟港鐵簽約，故最終放棄了當警員。

張供述2015年萬聖節，他與朋友到蘭桂坊某酒店天台參加派對，在該次活動中認識了另外兩名被告。同年11月初，首被告曾祥欣邀請他到肇事單位參觀，曾問他有否興趣「搵快錢」，強調不用做犯法事；同月月中，曾表示有「工作」給他做，聲稱認識在財務公司工作的人「借錢唔使還」，他對此感到半信半疑，但由於除了學生貸款外他無其他負債，自覺有能力還款，故聽從曾的建議。

張稱他先到黃大仙的大眾財務借錢，起初大眾見他有學生貸款，拒絕他的申請，後來曾打了一個電話，隔了半小時，大眾便通知他再次申請，最終大眾批了一筆7萬港元貸款給他，他感覺曾「好似真係有啲料到」。及後他再到荃灣邦民財務順利借了6萬港元，他從兩筆借款只袋了共2.5萬港元，餘下大部分款項都交給曾投資。

他續稱，搬到肇事單位後，與住在該單位的人過着打麻雀吃喝玩樂的日子。有次他們3名被告及「小草」何菱瑜到澳門玩樂，入住酒店總統套房，準備回程最後一晚，曾透露「有個手下死咗」，另一友人失蹤，曾表示要立即到會議室開視象會議，他不知曾為何要開會，但覺得對方「好似有啲勢力有啲背景」。到澳門旅遊後，曾宣稱祖父剛過身，遂帶同他及「小草」到廣東梅州家鄉，替其祖父送墳。