無業漢騙波友裸照囚23月　官揭被告悲慘童年

無業漢訛稱是教師以做學術研究為名，誘騙兩名籃球「波友」把裸照和自瀆片段交給他，之後再藉詞參加外國雜誌攝影比賽，騙得另一名「網友」裸照，但相片及片段原來只是供他本人觀賞。無業漢被捕後，警方再從其雲端硬碟中找到逾百張兒童色情相片，被告警誡下招認以高額酬金利誘事主拍下裸照及自瀆片段。他早前承認3項欺詐罪及管有兒童色情物品罪，今(27日)在西九龍法院被判入獄23個月。

28歲的被告盧衍光被控於2016年7至8月間，欺詐3名僅16至20歲的少男以取得他們的裸照和自瀆片段，並管有兒童色情物品，即177張相片及25段錄像。法官透露被告不愉快成長，指他自13歲喪父，母親因工作勞碌，把被告寄養在她姊的家庭。惟姨母對被告管教嚴苛，被告自感生活悲慘，更曾買老鼠藥以圖自殺。他在學校受欺凌，故患適應障礙症。被告青年時期已確認性取向，他曾有過兩段同性戀但無疾而終，更患不治之症，再起輕生念頭。現被告仍有強烈的孤單及無助感，需社工跟進輔導。

就判刑考量上，法官稱被告對事主造成嚴重的心理創傷，因事主深信被告，其中一人更稱他為師傅和「大佬」，被告卻濫用他們的信任，致二人得悉被騙後患上嚴重的心理壓力病，飽受失眠及情緒低落煎熬，更破壞他們與親人的關係。法官指出，被告玩弄「入世未深」的事主是嚴重違反誠信，被告破壞他們對人與人關係的信任，只為滿足一己私欲。

法官又稱，被告多番要求事主拍攝裸照及自瀆片段，反映他有計劃犯案，其行為嚴重卑劣。涉案兒童色情物品部分屬第四級別，即牽涉成人與兒童性交及性虐待等情節。法官考慮被告主動認罪，其悲慘的童年及本案由提訊至今已距3年等酌情因素，法庭判被告入獄23個月。