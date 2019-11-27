修例風波：馬鞍山一中學發現TATP炸藥　2男生被捕

馬鞍山錦英路明愛馬鞍山中學，今日(27日)下午2時許，職員發現校園內有懷疑炸藥，於是通知消防處，兩輛消防車及一輛救護車趕至學校戒備。其後，警方接獲通知到場，並通知爆炸品處理課人員到場處理，檢查該些炸藥。

警方經初步調查後，以涉嫌管有炸藥拘捕兩名分別姓趙(17歲)及姓黎(18歲)男子，帶署扣查，案件由新界南總區重案組接手。據了解，兩名被捕男子為該校中五及中六學生，該校明日（28日）會停課。

消息稱，該些炸藥為TATP，有人聲稱曾參與近日的示威遊行活動，該些炸藥是旺角黑衣示威者給他們。至今日，有人將該些炸藥帶返校，並在課室內問化學老師「知唔知呢啲係乜嘢」，繼而揭發事件。警方正調查炸藥的來源及用途。

該校發聲明指，由於校園內發現不明化學物品，為顧及所有員生的安全，避免有即時危險，校方已立即知會消防處到校檢視及戒備。其後，警方接獲通知到場協助處理。學校部的相關區域已即時封鎖，以便專家處理；所有走讀生現已妥善離校，寄宿生則被安排返回宿舍。

校方又稱，經初步了解，有關化學品可能需要較長時間進行稀釋及清理。為方便學校部進行深度清潔，校方決定明日（28日）停課一天，所有走讀生全日不用回校，留家自習。寄宿生則全日留在宿舍部範圍，由校方派員指導學習，周五（29日）如常上課。

資料顯示，TATP為烈性炸藥，具高爆炸性及狀態不穩，只需很少能量便能引爆，且極敏感易發生爆炸，對公眾極為危險。TATP原材料容易獲得，一般在化工舖及化工廠都可購得，價格便宜，製作炸藥的化學合成過程不算複雜，亦不需要特別的器材及設備。4年前轟動一時的激進港獨分子蠔涌製彈案，警方亦曾檢獲TATP炸彈主要原料；另據報道，TATP是05年7月倫敦連環恐襲的「主角」，當時至少56人死亡。