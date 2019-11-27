前物業經理私判54萬元工程予裝修商　罪成候判

廉政公署早前起訴一名物業管理公司前物業經理，涉嫌在未有適當取得報價單的情況下，欺騙發展商將總值逾54萬港元的改裝工程判予1間裝修承辦商，被告今日(27日)在東區裁判法院被裁定罪名成立，裁判官將案押後至12月20日判刑，以待被告的社會服務令報告，批准被告保釋。

被告侯致遠(43歲)，仲量聯行物業管理有限公司(仲量聯行)前物業經理，被裁定1項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。另一被告劉大春(63歲)，亦因涉及有關勾當而被廉署起訴，他早前承認1項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，並於2019年5月在東區裁判法院被判入獄6星期。

廉署早前接獲貪污投訴，指被告侯致遠於2015年向豐泰建議將1間檢測儀錶房改裝為會議室以提供更多工作空間，其後於2016年初要求達成工程公司(達成)獨資經營者、另一被告劉大春就該改裝工程提交報價單。

侯從劉接獲總值548,300港元的報價單後，在沒有得到豐泰的同意及批准下，要求劉展開改裝工程。侯於2016年3月進一步要求劉將該檢測儀錶房改裝為管理處辦公室，而有關改裝工程於2017年中完成。

被告侯致遠於2017年10月要求其下屬，即1名仲量聯行大廈工程師向包括達成在內的多間承辦商索取3份報價單。該大廈工程師得悉必須將該項改裝工程判予達成，並要求兩間分判商報上不合理的高價格。

而該兩間分判商最終的報價分別為70萬港元及91.9萬港元，該大廈工程師其後預備了1份報價分析書，顯示達成看來是報價最低的公司。該項改裝工程實際上在取得報價單前及沒有得到豐泰的同意及批准下，已由達成按侯致遠同意的價格完成。