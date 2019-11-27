政Whats噏：邵家臻鬧民政局開會冇影　促張建宗問責

如果大家唔滿意政府嘅施政措施或政策，可以去立法會秘書處申訴部投訴。但日前，一眾立法會議員去申訴部同政府官員開個案會議時，發現有份負責無家者友善政策嘅部門，即係民政事務局竟然冇派員出席。立法會社會福利界議員邵家臻隨即喺Facebook直斥民政局「玩失蹤」，仲話開會嘅議員已即時決定要去信政務司司長張建宗，責問負責該政策嘅民政局究竟去咗邊？

話說當日只得社會福利署同運輸及房屋局派人出席，出席會議嘅邵家臻好嬲，會後佢喺社交平台貼文，鬧爆「負責無家者政策嘅民政局竟然缺席」，仲話議員即時決定會去信張建宗要問責。我哋問番邵家臻，佢話出席名單上面冇民政局官員嘅原因，係民政局唔願意派員出席，但佢就一早經申訴部邀請咗民政局。佢仲引述與會嘅社會福利署嘅官員都話相關政策應該由民政局負責。矛頭直指民政局，局長劉江華今次大鑊嘞！

究竟民政局點解冇去開會呢？莫非真係唔想理無家者政策？我哋向民政局查詢呢件事，該局發言人話早喺5、6月份嘅時候，議員的確經過申訴部向佢哋作出邀請，希望佢哋可以出席會議或者就無家者政策作書面回覆及提交補充資料，當時民政局就選擇提交補充資料。

民政局發言人亦都回應社署喺會議上嘅言論，話其實每一個政策都係需要多個部門負責不同範疇，而喺10月份嘅時候，佢哋已經再次提交資料同埋書面回覆，仲畀咗跟進嘅資料，所以冇出席會議。

老實講，議員邀請官員出席會議，就係想當面問清楚啲嘢，有時啲官當場答唔到，先叫佢哋返去提交補充資料，但點解民政局選擇提交資料而唔派官員出席會議呢？呢個仍然未解得通，但係就因為呢次選擇而被議員去信張建宗問責，又係咪值得呢？唔知劉江華點諗呢？

對於立法會申訴部係咪已經應議員要求去信張建宗向民政局問責，立法會秘書處回應查詢時話，申訴部對此有相關保密程序，唔方便透露。