陳守仁小學資料庫疑被入侵　學生出生年月及住址外洩

位於油麻地、備受家長歡迎的直資學校保良局陳守仁小學，懷疑資料庫遭黑客入侵，令報讀2020/21年度小一的學生，其出生年月統計及所住屋苑分布等資料外洩，校方指已通報個人資料私隱專員公署及報警。

有家長透露，昨日(26日)收到校方的電郵通知，指前日(25日)發現網上流傳一個網誌，內容涉及報讀該校的小一生背景資料分析，學校憂慮被黑客入侵資料庫，故已即時轉移相關資料。校方指，對事件極為重視，又即時委託網絡安全公司展開調查和跟進，以及加強該校的防火牆，堵塞漏洞，以防再有類似事件發生。

該校其後再向家長發電郵指，根據網絡安全公司報告，證實有人入侵該校資料庫，而資料庫儲存了學生英文姓名、學生出生日期、住址、面試日期及面試組別，其他個人資料及面試分數等不在該資料庫內。據校方了解，涉事的網誌已在昨晚被刪除。

辦學團體保良局回覆東網查詢時表示，屬下各間小學的小一收生資料庫一直為獨立運作，是次事件並無其他屬下小學受影響。保安局十分關注是次事件，會提醒各屬校遵從資訊安全政策和加強資訊保安的防範措施。