政Whats噏：區選後漢奸黎密會李漢奸岑子杰　又攪局？

修例風波引發激烈嘅衝突超過5個月，喺呢幾日先稍為平靜，然而被內地官媒狠斥「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)又同8名泛民主派人士密會，當中包括同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘同前主席何俊仁(AV仁)，仲有發起過多次反修例遊行嘅民陣召集人岑子杰，而岑喺日前嘅區議會選舉中當選。喺區選過後，唔知佢哋密會係咪又想諗計攪局呢？

今日(27日)傍晚約6時，漢奸黎嘅七人車駛回其位於何文田嘅寓所，車上載着李漢奸、AV仁、因違法佔領行動(佔中)案被判囚8個月，但獲緩刑2年嘅白鴿黨前主席李永達(高達)、同因佔中案被判囚8個月、上月初刑滿出獄嘅社民連副主席黃浩銘、白鴿黨嘅立法會前議員單仲偕同現任立法會議員林卓廷。其後七人車再駛離寓所，約下午6時45分返抵時，則見載着岑子杰同曾收漢奸黎秘密捐款「袋住先」9個月嘅工黨立法會前議員李卓人。

佢哋入咗漢奸黎寓所後，直至約晚上8時30分，見單仲偕先離開。相隔半小時，即約9時，其餘7人則坐車離開，當時漢奸黎亦有喺門口送客。其後部車駛至太子港鐵站，李卓人、岑子杰、林卓廷、高達同黃浩銘落車，當時見到早前遇襲嘅岑子杰仍然撐住拐杖，眾人分頭離開後，部車就載李漢奸同AV仁返回港島嘅寓所。

漢奸黎之前多次參與反修例遊行，仲扮係總指揮，而喺遊行前亦會密會泛民人士，而近3個星期就更加頻密。由於呢幾日冇發生任何激烈衝突，令日前嘅區選得以順利舉行，而岑子杰、單仲偕同林卓廷都喺區選中當選，唔知喺區選過後，漢奸黎又急急密會呢班泛民人士，喺約3個鐘嘅密會，究竟傾咗啲乜嘢呢？