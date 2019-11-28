探射燈：旅客唔敢嚟　港人減消費　累裁員倒閉

示威浪潮影響市道，多個行業大受打擊，失業人數與日俱增。飲食及零售業為重災區，鄰近示威區的酒樓難捱多月虧損而結業，60員工一夜失飯碗；遊客區高消費品店門可羅雀，連鎖珠寶錶行傳出裁減近百人。遊客大減，酒店賓館劈價卻仍要「吊鹽水」，導遊領隊無工開，旅行社過年後恐爆結業潮。多個工會形容情況嚴峻，擔心混亂局勢持續，本港將百業蕭條。

「直情冇晒生意！一朝得2、3枱客，夜晚都係得1、2枱。」位於太子警署附近的酒樓日前結業，有員工坦言因位處示威區，多個月來生意一蹶不振，公司11月中發通告指，用盡方法開源節流卻仍然虧損，日前已人去樓空，近60名員工受影響。

政府統計處數字顯示，餐飲服務業的失業率上升至6.1%，超過6年來的高位。飲食業職工總會主席郭宏興表示，從6月至今，受示威浪潮影響，多達200至400間食肆結業，主要以中小企或個體戶為主，當中牽涉員工約1.2萬人，以侍應最多。「依家情況係好嚴峻，因為嚟緊就係旺季，聖誕同新年，但未有復甦迹象，之後3至7月就係食肆嘅淡季，所以預期3月會有結業或者失業潮。」

郭宏興直斥，早前僱員及再培訓局推出「特別．愛增值」計劃，為僱員提供培訓課程，根本就未能保障基層僱員，「嗰個課程讀咗最多得4000蚊，又要有80%出席率，咁依家啲人做散工，有工就返，所以冇咩人肯讀。」

零售服務業是另一重災區。「由前線銷售到後勤，總共裁咗差唔多100人。」在連鎖鐘錶珠寶店尖沙咀分店工作的陳女士表示，旅客區人流已不如理想，不少貴價消費品店常「拍烏蠅」。她雖然在該公司已工作8年，10月底被即時解僱，因年近60，她對找到新工作不寄厚望。

小商戶就更難捱，雖然政府先後推出多項支援中小企業措施，如在中小企融資擔保計劃下，推出90%信貸擔保產品，提高最高貸款額達600萬港元，又延長還款期，豁免經營經驗限制等；不過，位於旺角的零售店東直指無用。她指業主有減租，「就算唔使錢租都冇用，因為冇生意。」其店現時每天收入只有數百元，但求能支付租金，坦言如今只希望社會撕裂停止，中小企方可走出困局。

「每一個零售層面都影響緊，就算唔係示威區，居民消費意欲都減低，示威區就更加唔使講。」香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，零售業不少員工在放無薪假，特別是後勤人員，如人事與採購部；部分銷售高價消費品的從業員亦因未能追到銷售目標，月入只靠微薄底薪，「好多商戶生意額大跌近80%，有茶葉店生意額以前1個月30萬，依家跌到1萬！」他擔心經濟不景，引發大規模的倒閉與失業潮，促政府設法推動消費。

批發及零售界立法會議員邵家輝批評，社會動盪已持續多月，政府仍未能止暴制亂，不少商家只有「捱得一日得一日」，「就算你今日可以制止到件事，要復甦經濟，令旅客對香港有番信心，並唔係一時三刻嘅事。」他建議政府參考大財團推出「應急錢」計劃，直接為受影響企業提供資金紓困，「有啲舖係連強積金都供唔起，啲貨又賣唔出，伙記要出糧，所以好多唔夠錢就要諗係咪要執。」他又建議政府可為中小企貸款提供百分百擔保，與企業共度時艱，但強調若未能平息動亂，「借幾多都係揼錢落鹹水海。」

勞工處發言人回覆指，沒有備存因被解僱、減薪、被放假等求助個案的統計數字。自今年1月至10月，該處接獲超過112萬個來自私人機構的職位空缺，並舉辦15場大型招聘會、548場行業性招聘會，及814場地區為本的招聘會。

僱員再培訓局發言人指，相關計劃截至11月15日，已有3200人提交課程申請。