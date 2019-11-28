修例風波：約20人留守理大　籲警方勿強行進入　

紅磡理工大學因仍有示威者未肯離開，警方繼續圍封理大校園，並表明今早會進入理大，冀處理校內危險品及攻擊性武器。昨晚(27日)11時許，有理大留守者阿邦(化名)就警方表明今早進入理大一事作出聲明，認為理大從未邀請警方進入校園，警方做法完全漠視校方要求警員撤離的要求，對此感到十分憤怒。他指校園尚有約20名留守者在場，而自己亦已留守了11日，強調校園並沒有搜證價値，留守者不會以登記、拍照、拘捕的方式離開，重申對警方沒有半點信任。若警方強行進入理大，不排除會有抗議行為。

阿邦又指，留守者至今各散不同地點，難以聚集行動，但曾經有5人自稱義務急救員小隊，在深夜戴着「豬咀」，多次拍門要求留守者離開，狀甚威嚇，形容他們在「凌晨1至6點，佢地好活躍，又敲我哋門，又爆門」，「已知人哋匿埋咗都仲要破門，好離譜；我哋要5點先瞓到。」

他又指，之前代表團多次在校園尋人亦無功而還，因此不認為警方到場就會引到留守者出現。對於危險品方面，他指無須警方處理，應交由消防處理。